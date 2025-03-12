إسرائيل تطلق 4 معتقلين لبنانيين وتريد ترسيم الحدود

أعلن لبنان، أمس، تسلّمه أربعة معتقلين كانت احتجزتهم إسرائيل، على أن يتسلّم معتقلاً خامساً في وقت لاحق، بعيد إعلان إسرائيل أنها ستفرج عن خمسة لبنانيين اعتقلتهم خلال الحرب الأخيرة مع «حزب الله».

وأوردت رئاسة الجمهورية اللبنانية في منشور على موقع إكس أن الرئيس جوزيف عون تبلّغ «تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس (اليوم) الأربعاء».

وكانت إسرائيل قالت أمس، إنها وافقت على إجراء محادثات لترسيم حدودها مع لبنان، وإنها ستفرج عن خمسة لبنانيين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي فيما وصفتها بأنها «بادرة تجاه الرئيس اللبناني».

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، إن إسرائيل اتفقت مع لبنان والولايات المتحدة وفرنسا على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة خط ترسيم الحدود.

ورغم انسحاب إسرائيل إلى حد كبير من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في نوفمبر، فإن قواتها لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع في المنطقة وتشن غارات جوية في جنوب لبنان بسبب ما تقول إنه نشاط لـ«حزب الله».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أمس، غارة جوية ضد عدة عناصر من الحزب في منطقة فرون في جنوب لبنان، إثر غارة استهدفت منطقة النبطية.

وقال إن إحدى طائراته الحربية استهدفت عدة عناصر في موقع يستخدمه الحزب في منطقة فرون جنوب لبنان، بعد إعلانه عن ضربة استهدفت القيادي حسن عباس عز الدين الذي قال إنه مسؤول منظومة الدفاع الجوي في «وحدة بدر» التابعة للحزب.