رئيس الحكومة اللبنانية: إنقاذ البلاد يتم بحصر السلاح في يد الجيش

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، أن إنقاذ لبنان يتمّ بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش وحده.

وقال سلام في تصريح له بمناسبة عيد الجيش اللبناني، على حسابه بمنصة (إكس) للتواصل، "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار. فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".

كان الرئيس اللبناني جوزف عون قد مرارا أن "قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة".