عون يتحدث الجمعة حول موضوع السلاح

كشفت مصادر لبنانية مطّلعة أنه تم التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع المقبل، لطرح موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ولفتت إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون «سيستبق هذه الخطوة المحتملة بمواقف يعلنها الجمعة، يوم عيد الجيش اللبناني».

ونقل موقع «ليبانون ديبايت» عن المصادر قولها إن عون «سيتوجه إلى اللبنانيين برسالة مفصّلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار».

وكان «حزب الله» اللبناني قدّم، الأسبوع الماضي، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مشيراً إلى موافقته العامة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكنه وضع اشتراطات.

وأوضحت مصادر لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.

وأضافت أن «لبنان سيجري تعديلات على الورقة، وبخاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم السلاح، بحيث يتم تنفيذ التسليم بشكل مرحلي يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة».

يشار إلى أن نزع سلاح الحزب مطلب دولي لتقديم المساعدة للبنان. وأشار السفير الأمريكي الجديد في لبنان ميشال عيسى، خلال جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية لتأكيد تعيينه، إلى أنّ نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خياراً بل هو أمر ضروري والوقت المناسب للتحرك هو الآن.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.