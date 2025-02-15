توقيف أكثر من 25 شخصاً على خلفية الاعتداء على اليونيفيل في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية توقيف أكثر من 25 شخصا من قبل مخابرات الجيش، وموقوف واحد لدى شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، وذلك على خلفية الاعتداء على قوات الأمم المتحدة "يونيفيل".

وأكد العميد أحمد الحجار وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، أن التحقيقات التي تتواصل بشكل جدي سوف تظهر من هو المسؤول ومرتكب هذا الاعتداء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال إن الاعتداء على قوات "اليونيفيل" يعتبر جريمة، مطالبا الجيش والقوى الأمنية التشدد على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين اللبنانيين.

وأكد أن التعبير عن الرأي مسموح ضمن الأصول والقوانين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن قطع الطرق والتعديات ممنوعة، وأن التدابير المتخذة ستكون جدية وحازمة.