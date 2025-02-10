الجيش اللبناني يداهم منازل في بلدَتي القصر والعصفورية ويضبط أسلحة وذخائر

داهمت وحدات الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، منازل مطلوبين في بلدَتي القصر في الهرمل شرق لبنان، والعصفورية في عكار شمال لبنان، وضبطت كمية الأسلحة الحربية والذخائر.

ويستكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل شرق لبنان.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه "في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدَتي القصر- الهرمل والعصفورية - عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر".

وأعلنت "الوكالة الوطنية اللبنانية " أن الجيش اللبناني "يستكمل اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش".

وكانت اندلعت اشتباكات قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السوري وأبناء عشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والاصابات وعمليات خطف متبادلة.