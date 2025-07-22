الرئيس اللبناني: لا رجوع عن تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تطبيق قرار حصرية السلاح هو قرار متّخذ ولا رجوع عنه، ويتم بروية تحفظ وحدة لبنان وتمنع الإضرار بالسلم الأهلي.

وأعلن أن عدد الجيش في الجنوب سيرتفع إلى عشرة آلاف عنصر مع نهاية العام الجاري، وأنه حيثما حلّ الجيش صادر الأسلحة والذخائر وأنهى كل المظاهر المسلحة، مؤكداً أن القرار بإنقاذ الدولة نهائي، ولن يُوفّر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال حتى الآن تمتنع عن الالتزام باتفاق 26 نوفمبر 2024، وتواصل اعتداءاتها على لبنان من دون الاستجابة للدعوات الدولية بوقف الأعمال العدائية.