الجيش اللبناني يوسع انتشاره جنوب الليطاني

وسع الجيش اللبناني، أمس، انتشاره في جنوب لبنان، وفقاً لاتفاق إطلاق النار مع إسرائيل، حيث انتشرت وحدات الجيش في بلدة عيترون ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني في جنوب لبنان، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن وحدات عسكرية انتشرت في بلدة عيترون - بنت جبيل في القطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، متهمة الجيش الإسرائيلي بحرق المنازل في عدة بلدات منها عيترون - بنت جبيل ورب ثلاثين والعديسة - مرجعيون، إلى جانب غارتين على آليات كانت تشارك في عملية انتشال جثامين في بلدة الطيبة - مرجعيون.

وأشار البيان إلى أن الجيش يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل العمل على تطبيق القرار الدولي 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع في منطقة جنوب الليطاني. يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.