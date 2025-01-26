15 قتيلاً و 83 جريحا بنيران القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان بيانا، أعلن فيه أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على مواطنين في جنوب لبنان بلغت 15 قتيلا و83 جريحا، طبقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية: شهيدان وشهيدة في عيترون واثنا عشر جريحا، شهيد في بليدا وجريحان، ثلاثة شهداء في حولا وأربعة عشر جريحا، شهيدة وشهيد في مركبا واثنا عشر جريحا، شهيد في كفركلا وخمسة عشر جريحا،عسكري شهيد في الضهيرة، سبعة جرحى في ميس الجبل، جريحان في بني حيان، جريح في مارون الراس، جريح في شقرا،جريح في دير ميماس، جريح في رب تلاتين، جريحان في الطيبة، ستة جرحى في العديسة، سبعة جرحى في يارون"، حسب الوكالة اللبنانية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد نشر باللغة العربية اليوم الأحد رسالة، يطلب فيها من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى قراهم، حتى إشعار آخر، محددا 60 قرية بشكل خاص، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

كما حمل الجيش اللبناني أمس السبت إسرائيل مسؤولية عدم قدرته على نشر قواته في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي.