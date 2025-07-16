12 قتيلاً بينهم 5 من «حزب الله» في غارات إسرائيلية على لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، على البقاع الشمالي شرق لبنان ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، خمسة من عناصر «حزب الله» و7 سوريين، وجرح 8 آخرين.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيماً للنازحين السوريين.

قال مصدر أمني لبناني إن 12 شخصاً، من بينهم خمسة من مسلحي «حزب الله»، قُتلوا في غارات جوية مكثفة شنتها إسرائيل في شرق لبنان أمس، في هجوم وصفته إسرائيل بأنه تحذير للحزب من محاولة إعادة ترسيخ وجوده.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت معسكرات تدريب يستخدمها مقاتلو قوة النخبة في الحزب ومستودعات تخزين أسلحة في منطقة سهل البقاع بشرق لبنان. وقال بشير خضر محافظ البقاع إن سبعة من القتلى سوريون.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في المنطقة نتيجة غارات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي. وقال بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل إن سبعة من القتلى سوريون.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ قبل ظهر أمس، سلسلة غارات استهدفت خراج بلدة شمسطار، ووادي أم علي شرق لبنان، وجرود بلدات بريتال وطاريا وبوداي في وادي البقاع شرق لبنان.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الغارات وجهت «رسالة واضحة» إلى «حزب الله»، متهماً إياه بالتخطيط لإعادة بناء قدراته على مهاجمة إسرائيل من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة في الحزب. وأضاف أن الغارات تمثل رسالة أيضاً إلى الحكومة اللبنانية التي أكد أنها مسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبر «حزب الله» هذه الهجمات «تصعيداً كبيراً».