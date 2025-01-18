الأمم المتحدة تشدد على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية والانتشار المتزامن للجيش اللبناني في جميع أنحاء جنوب لبنان، في الإطار الزمني المتفق عليه.

وأكد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في بيروت، على أهمية احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتمكن الدولة اللبنانية من السيطرة الكاملة على الأسلحة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، استنادا لمبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وكان الأمين العام قد التقى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وبحث معه التطورات في لبنان وسبل إعادة الإستقرار للبلاد والمنطقة، وأعلن دعمه الكامل للرئيس والحكومة اللبنانية المقبلة، مشيرا إلى أنه بات من الممكن الآن تعزيز المؤسسات اللبنانية، وخلق الظروف التي تتيح للدولة اللبنانية حماية مواطنيها بشكل كامل.

كما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين على رأسهم رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.