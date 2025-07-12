عون: حصر السلاح اتخذ ولا رجوع عنه

أكد الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر، أمس، أن قرار حصرية السلاح اتخذ ولا رجوع عنه، معتبراً أن تعاون الفرقاء اللبنانيين مع الدولة ضروري لحماية البلاد.

وأكد الرئيس عون أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه؛ لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظاً على السلم الأهلي من جهة.

وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات.

ورأى الرئيس عون أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، لافتاً إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.

التزام ثابت

إلى ذلك، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أمس، التزامهم الثابت بدعم لبنان ومساندتهم للخطوات التي تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وشدد السفراء على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، مشيرين إلى استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء.

وأكد سلام أن لبنان ماض في بسط سلطته على كامل أراضيه، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري، مشدداً على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701.

غارة وقتيل

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، أمس. وقالت الوزارة في بيان: إن غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح. ولم يصدر تعليق فوري للجيش الإسرائيلي على الضربة.

في الأثناء، تسللت قوات إسرائيلية لمسافة تزيد على 800 متر داخل الأراضي اللبنانية باتجاه أطراف بلدة بليدا الجنوبية، وألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنبلة في بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، وقنبلة بالقرب من مواطنين في بلدة كفركلا الجنوبية.

وتجاوزت القوات الإسرائيلية الحدود باتجاه أطراف بلدة بليدا الجنوبية وتسللت لمسافة تزيد على 800 متر داخل الأراضي اللبنانية، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من لبنانيين في بلدة كفركلا في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على أحد البساتين في بلدة الضهيرة في جنوب لبنان.