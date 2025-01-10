جوزيف عون يبدأ الاثنين الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة اللبنانية

يبدأ الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون مطلع الأسبوع المقبل استشارات مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة، على ما أعلنت الرئاسة اللبنانية "الجمعة".

وانتخب جوزيف عون الذي كان قائدا للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية "الخميس" بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.

وأتاح تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة لا سيما حزب الله، انتخاب رئيس قويّ للبنان يتمتّع بدعم المجتمع الدولي، كما يرى محللون.

وأكّد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم إثر انتخابه في البرلمان "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مؤشراً إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية للبلد الذي يخرج من حرب دامية بين حزب الله وإسرائيل.

وأعرب كذلك عن التزامه تكليف رئيس جديد للحكومة بأسرع وقت للخروج من المأزق السياسي الذي تعانيه البلاد.

وعادة ما تستغرق تسمية رئيس للحكومة في لبنان أشهرا طويلا نظرا للخلافات السياسية العميقة بين الأفرقاء الأساسيين.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجمعة "يُجري السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين، بالقصر الجمهوري في بعبدا".

وتعدّ هذه الاستشارات النيابية ملزمة وفق الدستور على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف استنادا إليها.