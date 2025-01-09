جوزيف عون.. خريج العلوم السياسية الذي قضى حياته في الجيش

لم يتول الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون مناصب سياسية من قبل، ويستمدّ سمعته من قيادته للمؤسسة العسكرية التي تحظى باحترام واسع في لبنان في خضم أزمات متلاحقة سياسية وأمنية واقتصادية عصفت بالبلاد.

ويحظى عون بدعم خارجي من دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة ودول عربية وفق تقرير عن سيرته نشرته وكالة فرانس برس.

وارتفعت أسهم قائد الجيش الرئاسية عقب اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة بينهما استمرت نحو عام، ونصّ على على نشر الجيش في جنوب البلاد بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق توغّلت اليها، ومراقبة تفكيك حزب الله لبنيته العسكربة قرب الحدود وانسحابه الى شمال الليطاني، على بعد قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود.

ويرى متابعون ومحلّلون أنّ الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شكّل عنصرا حاسما في ترجيح كفّة قائد الجيش.

في العام 2021 وفي خضم الانهيار الاقتصادي، أدلى عون بكلمة أمام ضباط في مقرّ قيادة الجيش، ردّ فيها على انتقادات لقبوله مساعدات أميركية، فقال "الشعب جاع... والعسكري أيضا يعاني ويجوع". وتابع "لولا المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير".

وشغر المنصب الذي كان يشغله قائد سابق آخر للجيش هو ميشال عون (لا يمتّ بقرابة الى جوزيف عون) قبل أكثر من سنتين من دون أن يتمكّن البرلمان من انتخاب رئيس بسبب عمق الانقسامات.

ولم يدل جوزيف عون يوما بمواقف سياسية من الأحداث الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة. وهو عرف يلتزم به إجمالا قادة الجيش في لبنان للتأكيد على حيادهم.

ويقول دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس "الجميع يقرّون بسجل عون على رأس الجيش، لكن السؤال هو: هل يستطيع أن يتحوّل إلى سياسي؟".

وعون أب لطفلين ويتحدّث الفرنسية والإنكليزية. يتحدّر من بلدة العيشية في جنوب لبنان ويحمل إجازة في العلوم السياسية. رغم ذلك، لم ينخرط يوماً في السياسة.

برز اسمه على نطاق واسع عندما خاض الجيش بقيادته معركة في أغسطس 2017، لطرد مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي احتمت في مناطق جبلية حدودية مع سوريا، ونجح فيها.