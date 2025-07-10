الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ«حزب الله»

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه هاجم ودمر مواقع لـ«حزب الله» على الأراضي اللبنانية في «عمليات خاصة ومركزة». وأضاف: إن مسؤولي استخبارات حددوا أسلحة وبنية تحتية، تخص الحزب في العديد من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش عن خوض عمليات برية «خاصة ومركزة» في جنوب لبنان هدفها المعلن تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وأورد الناطق على منصة إكس «بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، توجه الجنود لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة».

وأرفق أدرعي منشوره بعدة فيديوهات ليلية لجنوب لبنان ومنها لجنود يتوغلون راجلين، أحدها بعنوان «عملية ليلية مُركزة نفذها لواء عوديد (9) في جنوب لبنان».

وذكرت تقارير أن عملية في منطقة جبل بلاط أسفرت عن اكتشاف مخازن أسلحة وعدة مواقع للحزب، والتي تم تدميرها. وخلال عملية أخرى، عثر الجنود على أسلحة مخبأة، بما في ذلك رشاشات وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى مستودع أسلحة تحت الأرض في التضاريس الكثيفة بالقرب من بلدة اللبونة.

وكانت إسرائيل شنت الثلاثاء غارة هي الأولى من نوعها، قالت إنها استهدفت عناصر من «حماس» في شمال لبنان. وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرون في قصف سيارة قرب مدينة طرابلس.