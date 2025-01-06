إسرائيل تهدد باستئناف الحرب على لبنان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باستئناف الحرب على لبنان في حال لم ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

وقال كاتس خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية لدى الجيش الإسرائيلي، وتفقده معرض السلاح الذي جمعه الجيش من جنوبي لبنان، إن إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستواصل تطبيقه بشكل كامل دون تنازلات، لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لتنظيم حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك كافة الأسلحة، وإفشال البنى التحتية للحزب في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو ما لم يحدث بعد.

وأضاف: «إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسوف تضطر إسرائيل إلى العمل من تلقاء نفسها».

