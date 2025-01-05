إسرائيل تنوي البقاء في لبنان بعد مهلة 60 يوماً

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً، المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وأكدت صحيفة «هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يخطط بالفعل لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الـ60 يوماً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش أنه يعتزم البقاء بعد انقضاء فترة الشهرين في 27 يناير الجاري إن لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته المضمنة في الاتفاق ببسط سيطرته على كامل الجنوب.

وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في المناطق، التي تسيطر عليها حالياً حتى يكمل الجيش اللبناني انتشاره.

وبحسب «هآرتس» فإن الجيش الإسرائيلي موجود حالياً في كل القرى اللبنانية القريبة من السياج الحدودي، وباشر وضع البنية التحتية لإقامة نقاط عسكرية على طول الحدود الشمالية، ويعتزم إقامة بعض النقاط في الجانب اللبناني من الحدود.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أمس، أن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق جنوب لبنان، وقامت بنسف وإحراق المباني.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنه «تم رصد توغل إسرائيلي بين بلدتي العديسة والطيبة جنوبي لبنان».

وأضافت أن «الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبانٍ بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان»، لافتة إلى أن «هناك تحليقاً للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان».