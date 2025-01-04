اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان

شددت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وتتمكن العائلات من العودة إلى ديارها.

وتقوم سبولياريتش بزيارة إلى لبنان اليوم السبت حيث تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وشركاء آخرين على تأمين الظروف المناسبة التي تمكن السكان من العودة إلى ديارهم بأمان وبما يشمل دعم سبل كسب العيش وإصلاح البنية التحتية الأساسية وحمايتها وزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة .

ووفق بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، وصفت سبولياريتش الاحتياجات الإنسانية في لبنان بأنها "هائلة" في أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، مؤكدة أن المدنيين لا يمكنهم تحمل انهيار وقف إطلاق النار الذي قد يعيدهم إلى القتال العنيف وما يجلبه من موت ودمار.

وأوضحت أن لبنان يواجه تحديات إنسانية واسعة النطاق في ظل دمار واسع يفاقم حدة الأزمات الإقتصادية والاجتماعية القائمة، لافتة إلى آلاف النازحين لايزالون يعانون محدودية خدمات الرعاية الصحية وقلة الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني لايزال ساريا وقاطعا في شأن ضرورة حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى المساعدات الانسانية.