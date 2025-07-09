الراعي: لا عودة للحرب إلى لبنان

استبعد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عودة الحرب الداخلية في لبنان، وأكد أن لبنان يحظى بدعم من الدول العظمى ومن دول الخليج العربية.

واستقبل الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في قصر بعبدا أمس، البطريرك الراعي الذي لفت إلى أن «⁠لبنان ليس وحيداً لأن دولاً عظمى تقف معه كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول الخليج، وبالتالي فإن المخاوف غير موجودة».

أضاف الراعي أنه «لا خوف أن تعود الحرب في لبنان، ومسألة حصرية السلاح يعالجها الرئيس مع الحكومة».

وقال: «الرئيس عون يرى أن زيارة المبعوث الأمريكي توماس براك كانت ممتازة، ولبنان قدم الرد على الاقتراحات الأمريكية، وسيضع براك ملاحظاته إذا وجدت عليها».

وتابع الراعي: «⁠الرئيس عون أيد رفع العقوبات عن سوريا ورفع الحصار الذي كان مفروضاً»، مؤكداً أن «لا صحة لما يشاع عن ضم طرابلس، فهو أمر غير مطروح».

وأشار إلى أن «⁠وضع المسيحيين صعب في سوريا والانفجار الذي استهدف الكنيسة أمر يقلق البال والمسيحيون يريدون ضمانات للعيش».

في الأثناء، قتل شخصان أمس، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان، وفقاً لوزارة الصحة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصراً بارزاً في حركة حماس. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة على سيارة في العيرونية طرابلس أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان: استهدف الجيش الإسرائيلي عنصراً بارزاً من حماس في منطقة طرابلس في لبنان.وتعدّ هذه الغارة الأولى على شمال لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر.