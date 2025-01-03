القوات الإسرائيلية تحرق منزلين في بلدة بني حيان في جنوب لبنان

أحرقت القوات الإسرائيلية قبل ظهر اليوم الجمعة منزلين في بلدة بني حيان في جنوب لبنان.

بحسب ما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" الرسمية ،أحرق الجيش الإسرائيلي منزلين قبل ظهر اليوم في بلدة بني حيان في جنوب لبنان بعد تفتيشهما، كما قام بعمليات تجريف في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية وصولاً إلى وادي السلوقي في جنوب لبنان.

وقام رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز بجولة في بلدة الخيام قبل ظهر اليوم برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس ووفد مرافق، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وحلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم على علوّ منخفض، في أجواء العاصمة بيروت وضاحية الجنوبية.

وتواصلت الخروقات الإسرائيلية في القرى التي تحتلها إسرائيل في الجنوب، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية منازل في أحياء بلدة الناقورة الجنوبية وسوتها بالأرض، الأمر الذي أخّر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة أمس، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وشهد طريق البياضة-

الناقورة دوريات وتحركات كثيفة لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني، الذي وضع عوائق أسمنتية عند طريق الحمرا - البياضة الساحلي، في اتجاه بلدة الناقورة الجنوبية مانعا الدخول وسلوك الطريق إلى الناقورة، باستثناء آليات "اليونيفيل" وموظفيها.

وتقوم فرق الهندسة في الجيش اللبناني بمسح المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في بلدتي شمع والبياضة الجنوبيتين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قام صباح اليوم بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين بلدتي بني حيان وطلوسة في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عند منتصف الليل، عملية نسف في محيط بلدة بني حيان في جنوب لبنان. كما نفذ عملية نسف كبيرة في بلدة كفركلا الجنوبية سُمع دويها في أرجاء الجنوب، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وينتشر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد غزوه للمنطقة في أول أكتوبر العام الماضي لاستهداف مواقع حزب الله .

وكان قد تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبرالماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وبموجب الاتفاق سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد مرور 60يوما من سريانه.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل