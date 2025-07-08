رضا أمريكي على رد لبنان بشأن «سلاح حزب الله»

بيروت - وفاء عواد، د.ب.أ

بعد لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته الثانية لبيروت أمس، أعرب الموفد الرئاسي الأمريكي، توم برّاك، عن رضاه إزاء الرد اللبناني على الورقة الأمريكية التي كان قد أودعها في عهدة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، خلال زيارته الأولى للبنان في 19 يونيو الفائت، وتتعلق في جوهرها بمسألة «سلاح حزب الله».

ووصف براك الرد اللبناني بأنه «غني بالأفكار»، وقد تضمن 15 نقطة، مؤكداً استلامه الرد على أن «يتم التعمق في تفاصيله، بهدف التوصل إلى تسوية» في هذه الأوقات المثيرة للاهتمام للبنان والمنطقة.

أما رئاسة الجمهورية، فأعلنت في بيان أن الرئيس جوزف عون سلم المبعوث الأمريكي «أفكاراً لبنانية لحل شامل». وعليه، فإن الأجواء بدت إيجابية. باراك أشار إلى أن بلاده لا تملي على لبنان ما يجب عمله بشأن الحزب، فـ«حزب الله يعد حزباً سياسياً وله جناح عسكري.

وعلى لبنان أن يتعامل مع الحزب وليس الولايات المتحدة»، مضيفاً: «ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني بشأن السلاح»، و«على بيروت الوصول إلى صيغة لما يريده»، ومشيراً إلى استعداد بلاده للمساعدة في هذا الإطار.

الرد اللبناني

وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن الرد اللبناني على الورقة الأمريكية حول الموازنة بين الوضع الداخلي والضغوط الخارجية، إذ أخذ في الاعتبار مصلحة لبنان وملاحظات «حزب الله»، وأجاب على غالبية ما هو مطروح في الورقة.

ووفق المصادر، فإن محاولة لبنان الرسمي ربط حصرية السلاح بتطبيق اتفاق وقف النار أولاً، بدءاً بوقف الاغتيالات وهجمات الطائرات المسيرة، والحصول على ضمانات أمريكية بشأن التزام إسرائيل، قد تقابل بالرفض من واشنطن وتل أبيب.

غير دستوري

وبرز في الأثناء موقف حاد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي وصف الرد اللبناني على المقترحات الأمريكية، بأنه «غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء».

وقال جعجع في بيان: «نصت المادة 65 من الدستور على التالي: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء»، وبالتالي، فإن الرد «غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي».

وأضاف، «المطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها».

واعتبر جعجع أن «حزب الله كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديداً، ويظهر أنه مصر على تكبيد البلاد مزيداً من الخسائر والشلل والفرص الضائعة».

وقال: «إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجية معروفة، فليس معروفاً لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانية الحالي».

وكان براك قد وصل إلى بيروت أمس، للقاء المسؤولين اللبنانيين. والتقى براك رئيس لبنان جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، أن عون سلم براك، «أفكاراً لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا».