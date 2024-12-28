إسرائيل تستهدف أسلحة «حزب الله» في شرق لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار أمس على «بنى تحتية» شرق لبنان عند نقطة جنتا على الحدود السورية اللبنانية، قال إنها تستخدم لتمرير أسلحة إلى «حزب الله» في لبنان.

وجاء في بيان للجيش: «أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية، التي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله».

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ضربات إسرائيلية استهدفت قوسايا في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا تزامناً مع تحليق للطيران الإسرائيلي في المنطقة.

وأفادت الوكالة بتجدد القصف الإسرائيلي، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات متتالية على جرود قوسايا في البقاع واستهدفت 3 مواقف. كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية انسحبت من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب، بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الجيش عمل على إزالة السواتر الترابية التي كانت إسرائيل قد أقامتها لإغلاق الطرق.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت، فجر الأربعاء، غارة جوية، للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار، استهدفت بلدة طاريا في البقاع. وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل استهدفت مخزن سلاح في طاريا يملكه مسؤول بـ«حزب الله»، ليكون بذلك استهداف البقاع اللبناني هو الثاني في غضون أسبوع واحد بعد شهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.=