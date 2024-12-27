لبنان: إسرائيل تقوم بـ«أكبر خرق بري»

اتهمت قيادة الجيش اللبناني، أمس، الجيش الإسرائيلي بمواصلة التمادي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، فيما وصف مصدر عسكري لبناني الخرق بأنه «الأكبر» منذ إعلان الاتفاق.

وقال البيان إن «قوات تابعة للجيش الإسرائيلي، توغلت الأربعاء الماضي في عدة نقاط في مناطق القنطرة، وعدشيت القصير، ووادي الحجير - الجنوب».

وذكر الجيش اللبناني أنه «عزز انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف التوغل الإسرائيلي في وادي الحجير، في القطاع الأوسط جنوب لبنان، بأنه «أكبر خرق بري يحدث منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر». في السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، بأن القوة الإسرائيلية التي توغلت في منطقة وادي الحجير، اختطفت مواطناً يعمل في مقر كتيبة تابعة لقوة الأمم المتحدة «اليونيفيل».

وأوضحت الوكالة أن المواطن يدعى حسام فواز من بلدة تبنين، وكان متوجهاً إلى عمله في مركز الكتيبة الإندونيسية، التابعة لليونيفيل في بلدة عدشيت القصير قضاء مرجعيون. إلى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس»، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال البقاء في جنوب لبنان لمدة أطول من فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها: إن الجيش الإسرائيلي «سيضطر إلى البقاء في لبنان حتى يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل بسط السيطرة الكاملة على جنوب لبنان».