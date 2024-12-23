اليونيفيل تدعو لتسريع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

أكد الجنرال أرولدو لوثارا، رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام أهمية تسريع التقدم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه.

جاء ذلك خلال لقائه نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والعماد جوزيف عون، قائد القوات المسلحة اللبنانية في مقرّ القطاع الشرقي لليونيفيل في إبل السقي، حيث قام الجانبان بزيارة بلدة الخيام التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخراً وانتشر الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل.

ودعا بيان صادر عن الامم المتحدة جميع الأطراف إلى التوقف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهش السائد حاليا.

وأكد البيان التزام اليونيفيل بمواصلة رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها ودعم العودة إلى وقف الأعمال العدائية