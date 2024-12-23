ميقاتي يشدّد على أولوية تطبيق القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع في مقر قيادة القطاع الشرقي في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان اليوم الاثنين، على أولوية تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملا وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها.

وقال ميقاتي خلال الاجتماع: "إننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملا بالتعاون مع اليونيفيل".

من جهته شرح الجنرال أرولدو لاثارو قائد "اليونيفيل" المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً إلى استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها".

وقال ميقاتي في وقت سابق اليوم الاثنين، إن " الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر."

وكان مجلس الوزراء قد وافق على خطة انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني في السابع من ديسمبر الحالي.

ويأتي تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.