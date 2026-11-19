

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان، فيما حذّر قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعرقل جهود المؤسسة العسكرية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ويهدد أمن البلاد واستقرارها.

مع استمرار عمليات هدم وتفجير المنازل والمنشآت في المنطقة أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، وأخرى على منطقة عين السماحية بين بلدتي زوطر الشرقية، وميفدون في قضاء النبطية، كما تحدثت عن انفجار طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين في بلدتي شوكين والنبطية الفوقا، من دون ورود حصيلة فورية للضحايا.

وفي تأكيد إسرائيلي لاستمرار العمليات العسكرية نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إقراره بتنفيذ غارة وصفها بأنها «اعتيادية» داخل المنطقة الأمنية، التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تمتد، بحسب الصحيفة، إلى نحو عشرة كيلو مترات داخل الأراضي اللبنانية، كما أوردت القناة الإسرائيلية الـ13 أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارتين على بلدة القنطرة، نقلاً عن تقارير لبنانية.

وتزامنت الغارات مع تأكيد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، في أمر وجّهه إلى العسكريين بمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، أن استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية تبقى أولوية وطنية لا تراجع عنها.

وشدد هيكل على أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والأخطار، ويلتزم بقرارات السلطة السياسية، والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، «ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة».

واتهم هيكل إسرائيل بمواصلة انتهاك التفاهمات، والتنصل من التزاماتها، معتبراً أن استمرار احتلال أراضٍ لبنانية، والاعتداءات المتكررة يوقع ضحايا، ويلحق الدمار بالقرى والبلدات، ويعيق عودة السكان إلى مناطقهم.

وحذّر قائد الجيش من حساسية المرحلة المقبلة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، داعياً إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتحمل المسؤوليات الأمنية.

ومن المقرر انتهاء ولاية القوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790، على أن تبدأ بعدها عملية انسحاب تدريجي خلال عام 2027، الأمر الذي يزيد أهمية استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وفي موازاة التطورات الميدانية تسلّم الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها دعم موسكو لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، معرباً عن ثقته باستمرار العلاقات بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.