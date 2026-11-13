الجيش اللبناني يداهم مستودع أسلحة بضاحية بيروت الجنوبية

نفذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والإتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

وأفادت قيادة الجيش، في بيان، بأن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ما أتاح تحديد المستودع ومداهمته وضبط محتوياته.

وأشارت إلى توقيف مواطن لبناني فيما جرى تسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، لكشف ملابسات القضية وتحديد الجهات المتورطة.