غارات وقصف وتوغل.. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شن غارات وتنفيذ عمليات قصف وتفجير وتوغل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارة على أطراف بلدة حداثا في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مبفدون والنبطية الفوقا، وبلدات كونين وصربين وبيت ليف وطلوسة، وأطراف بلدات حداثا وحاريص والقنطرة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ورُصد توغل لقوة عسكرية إسرائيلية باتجاه وادي شبعا في جنوب لبنان، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي استكمال الأشغال لاستحداث طريق عسكرية باتجاه وادي شبعا، بحسب الوكالة.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة بصاروخ موجه على دوار كفرتبنيت -النبطية في الجنوب ، كما شنّ الطيران الإسرائيلي، صباحا ، سلسلة غارات استهدفت وادي السلوقي، والمنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وأطراف بلدة برعشيت، والمنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة في جنوب لبنان. وأغار على منزل في بلدة برعشيت جنوب لبنان.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط في بلدة الخيام من الجهة الشرقية باتجاه الاراضي الزراعية في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان. كما نفّذ تفجيراً في بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

وسُجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح اليوم، فوق مدينة صور والبلدات المحيطة في جنوب لبنان على علو منخفض. كما سُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.