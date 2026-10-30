الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات قصف وتفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات قصف وتفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي اليوم، عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي الحجير لجهة بلدة تولين بقذائف من عيار 155ملم.

وطاول القصف المدفعي محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأطراف بلدة حداثا، ووادي زبقين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقام الجيش الإسرائيلي، بتفجير منزل على طريق بلدة كفرشوبا، وتدمير محتوياته، وقام بإحراق منازل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، كما قام بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة في جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.