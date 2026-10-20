لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله" في قضية ضبط متفجرات

أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من "حزب الله"، وفق ما أفاد مصدر قضائي على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.

وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر "حزب الله" لاحقا بأن المتفجرات تعود له.

وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله"، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات الى تحديد كامل هويتيهما".

وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.