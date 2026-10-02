غارات إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان





أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، على موجتين مستهدفاً بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الاسرائيلي على موجتين مستهدفا بلدة المنصوري جنوب صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا، بلدات بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي في جنوب لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثا وأطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان.