لبنان.. غارات وتفجير منازل في الجنوب

واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان.

وعمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة، قبل أن تقوم بتفجيرها، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، صباحاً، باتجاه بلدة حداثا في جنوب لبنان، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ليلاً مرتفع علي الطاهر في جنوب لبنان.

إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني، جوزف عون، ضرورة إيلاء المناطق المتضررة في جنوب البلاد أولوية خاصة، ودعم المزارعين الذين تضررت أراضيهم أو تعذر عليهم الوصول إليها وجني محاصيلهم.

وأشار عون خلال استقباله، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بيث بيكدول، على رأس وفد من المنظمة، إلى الأضرار البيئية والزراعية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية واستخدام الفوسفور، وما يتركه ذلك من آثار على التربة والإنتاج الزراعي.

وشكر الرئيس اللبناني منظمة الفاو على كل الدعم الذي قدمته للقطاع الزراعي اللبناني والمزارعين اللبنانيين، لاسيما في خلال الأحداث الأخيرة.

بدورها، أكدت بيكدول التزام منظمة الأغذية والزراعة مواصلة دعم لبنان والعمل بشكل وثيق مع وزارة الزراعة، مستعرضةً البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان، والمخصصة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت إلى المشاريع المتعلقة بالري وإدارة المياه والمدخلات الزراعية، والمساهمة في جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الأراضي الزراعية، بما يتيح للمزارعين العودة بأمان إلى أراضيهم واستئناف نشاطهم الزراعي، فضلاً عن برامج الاستجابة لحالات الطوارئ.

وجرى خلال اللقاء عرض واقع القطاع الزراعي في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الراهنة، لاسيما تداعيات الحرب على الأراضي الزراعية والمزارعين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي وسلاسل الإمداد العالمية.