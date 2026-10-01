إسرائيل تقصف جنوب لبنان.. وإصابة 4 بانفجار في النبطية الفوقا

واصلت إسرائيل، أمس، عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بقصف مدفعي وتفجيرات طالت عدداً من البلدات، فيما أصيب عسكري لبناني وثلاثة مدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقا.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن عسكرياً وثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقّد ممتلكاتهم في النبطية الفوقا.

وأضاف الجيش أنه بعد التحقيقات والكشف الهندسي تبيّن أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، مشيراً إلى استمرار المتابعة لكشف ملابسات الحادث.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، عصر الأربعاء، بلدة الخيام، بالتزامن مع سماع دوي تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة حولا.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد أغارت صباحاً على النبطية الفوقا، فيما أطلقت دبابة «ميركافا» قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير في بلدة برعشيت، كما تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي فجراً.

وتأتي هذه التطورات رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» منذ 21 يونيو الماضي، في وقت تواصل إسرائيل شن غارات وتنفيذ عمليات تفجير ونسف في مناطق جنوب لبنان.

وينص اتفاق إطار رعته الولايات المتحدة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تسيطر عليها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله»، إلا أن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه تعقيدات، فيما يرفض الحزب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتسليم سلاحه.