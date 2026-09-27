غارات وقصف إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان، سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدفت بلدات ومناطق عدة، بالتزامن مع عمليات تمشيط وإطلاق قنابل مضيئة وتحركات عسكرية إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية وفق روسيا اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف المدفعي طال بلدات المنصوري وزوطر الشرقية وبرعشيت وكفرتبنيت وبيت ياحون، فيما استهدفت غارات جوية لاحقا المنصوري، وأطراف كفرتبنيت وكفرشوبا، ومنطقة إبل السقي في محيط الخيام.

كما أفادت المصادر بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الطيبة، في حين تعرضت منطقة دوحة كفررمان وبلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي.

وفي كفرشوبا، تحدثت المصادر عن توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات في أطراف مزرعة حلتا، بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة وإلقاء قنابل مضيئة.