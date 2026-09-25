نواف سلام: لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان لن يسمح بعودة البلاد إلى ورقة في أيدي الآخرين، مشدداً على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم في مؤسساتها.

وقال سلام، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه»، مؤكداً أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وأن التدخلات الخارجية أضعفت الدولة اللبنانية على مدى عقود.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن مسؤولية الدولة تتمثل في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن السيادة الوطنية «لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش».

وأضاف أن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، في إطار ما يحفظ سيادة البلاد واستقرارها.

وأكد سلام أن لبنان يتضامن مع دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وقال إن لبنان لا يمكن أن يقبل بوجود سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً أن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة يمثل جزءاً أساسياً من استعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

وشدد سلام على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وحماية قرارها الوطني، بعيداً عن التدخلات الخارجية، بما يضمن للبنان ممارسة سيادته الكاملة واتخاذ قراراته الوطنية بصورة مستقلة.