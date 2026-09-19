إسرائيل تهاجم أهدافاً لـ "حزب الله"رداً على تفجير عبوة ناسفة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مهاجمة بنى تحتية لـ "حزب الله" في جنوب لبنان ردًا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية.

وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية ، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس اليوم ، :" انفجرت في وقت سابق من اليوم عبوة ناسفة زرعها حزب الله بآلية هندسية تابعة لقوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأسفر ذلك عن إصابة جندييْن من جيش الدفاع بجروح طفيفة، حيث تم نقلهما لتلقي العلاج الطبي".

وأضافت أنه "على الفور، هاجم جيش الدفاع، ردًا على ذلك، عددًا من البنى التحتية الإرهابية في عدة مناطق في جنوب لبنان" ، مشيرة إلى أنه "من بين البنى التحتية التي تم استهدافها مواقع استطلاع وبنى تحتية إرهابية استخدمها مخربون من حزب الله للدفع بمخططات إرهابية وتنفيذها ضد قواتنا".

وأوضحت أن "قوات الجيش تواصل انتشارها في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

وقالت إن "جيش الدفاع سيواصل العمل بقوة، في مواجهة المحاولات المتكررة لحزب الله للمساس بقواتنا".