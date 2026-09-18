إسرائيل تقصف محيط دير ميماس ووادي نحلة جنوب لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس في جنوب لبنان، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة.

وقصفت المدفعية أيضا، بعد ظهر اليوم، وادي نحلة عند أطراف بلدة شقرا في جنوب لبنان. وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.