12 قتيلاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

تصاعدت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مع مقتل 12 شخصاً، بينهم رضيعان وأربع نساء، في بلدة كفررمان ومحيطها، لترتفع حصيلة الضربات خلال ثلاثة أيام إلى 27 قتيلاً.

وفيما تعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة ما وصفه بـ«إزالة التهديدات» التي يشكلها «حزب الله»، اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل باستهداف اتفاق الإطار وتقويض الجهود المبذولة لوقف التصعيد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 11 شخصاً قتلوا في غارة استهدفت منزلاً في كفررمان المحاذية لمدينة النبطية، بينهم رضيعان وأربع نساء، فيما قتل مسعف في جهاز كشفي تابع لحركة أمل في غارة منفصلة استهدفت سيارة في البلدة نفسها.

وأظهرت مشاهد من موقع الغارة انهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق بالكامل، فيما تناثرت بين الأنقاض كتب مدرسية وقطع أثاث، وعملت فرق الإنقاذ على البحث عن ضحايا تحت الركام. ولم يسبق استهداف المنزل أي إنذار بالإخلاء.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، رفعت الضربات الأخيرة عدد القتلى خلال ثلاثة أيام إلى 27 شخصاً، في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها منذ إعلانها، الخميس، السيطرة على مرتفع علي الطاهر قرب مدينة النبطية، حيث تقول إن حزب الله أقام منشأة عسكرية.

وفي موازاة التطورات الميدانية، صعّدت بيروت موقفها السياسي تجاه العمليات الإسرائيلية، إذ أكد الرئيس جوزيف عون أن الاعتداءات تستهدف المسار الذي يقوم عليه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.

وقال عون، خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، إن «ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات، جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة».

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية «تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة كلها».

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أكد أنه سيواصل ما وصفه بـ«إزالة التهديدات» التي يشكلها «حزب الله».

وقال الجيش إنه استهدف «مواقع للبنية التحتية» التابعة للحزب في مناطق جنوب لبنان، رداً على إطلاق مسيّرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر، من دون وقوع إصابات.

وأضاف أنه استهدف كذلك أشخاصاً قال إنه رصدهم أثناء نقل أسلحة، مشيراً إلى أن التقارير المتعلقة بإصابة أشخاص غير مشاركين في القتال جراء الغارات «قيد المراجعة والتحقيق».

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية «حزب الله» بانتهاك وقف إطلاق النار «بشكل متكرر» ومحاولة إعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان. وقالت الوزارة إن ما وصفته بالانتهاكات، شمل هجمات بطائرات مسيّرة وتخزين أسلحة وإقامة بنى تحتية ومراكز قيادة داخل مناطق مدنية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات «لن تُقبل».

وتواصلت الغارات الإسرائيلية خلال النهار على منطقة النبطية. وفي وقت مبكر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان مبانٍ في بلدة دير الزهراني بإخلائها، قائلاً إنه يستهدف منشأة تابعة لـ«حزب الله».