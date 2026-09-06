إسرائيل توسّع دائرة عملياتها في جنوب لبنان

وسّعت إسرائيل من دائرة عملياتها إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار بعيداً عن الخط الأصفر، إذ واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات وتفجيرات بالبراميل المتفجرة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وشنّت الطائرات الإسرائيلية غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري استهدفت عدداً من المنازل في البلدة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تنفيذ عدة تفجيرات في أطراف البلدة، مستخدمة برميلاً يحتوي على متفجرات قوية سمع صداها في القرى المحيطة.

وسُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على علو منخفض، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية ليلاً وادي السلوقي ووادي الحجير في جنوب لبنان.

إلى ذلك، قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه شن غارات على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله، رداً على إطلاقه مسيرة باتجاه قواته في جنوب لبنان.

وشنت إسرائيل غارات على 7 قرى في جنوب وشرق لبنان، لاسيما في منطقة النبطية، أسفرت بحسب وزارة الصحة عن 4 قتلى و32 جريحاً بينهم شابة تبلغ 18 عاماً في بلدة ميفدون الواقعة في محاذاة زوطر الشرقية، حيث القوات الإسرائيلية، وتفقد قلة من السكان الأضرار غداة الغارة التي دمرت منزلاً، كما شاهد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه شن غارات على مستودعات وسائل قتالية كان من المقرر أن يستخدمها حزب الله ضد قواته.