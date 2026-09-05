26 قتيلاً ومصاباً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه

كثّفت إسرائيل غاراتها على لبنان مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

ورغم الهدنة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، أفادت الوزارة بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خمس بلدات في منطقتي صور والنبطية في الجنوب إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرق البلاد.

وتأتي هذه الغارات في أعقاب إعلان إسرائيل مساء الخميس أنها سيطرت على مرتفع علي الطاهر، معتبرة أنه كان يشكّل موقعا استراتيجيا لحزب الله يشرف على النبطية ومناطق أخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيعزز مواقعه "لمنع العدو من التمركز مجددا في المنطقة".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية مقتل شابين "جراء غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية" في مدينة النبطية غير البعيدة عن علي الطاهر. وأكدت وزارة الصحة هذه الحصيلة.

وفي قرية الرمادية في قضاء صور الواقعة على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من الحدود، أدت غارة إسرائيلة إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، بينهم ستة من رجال الإنقاذ وثلاث نساء وطفلان، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الغارات اصابت ثلاثة أشخاص في النبطية الفوقا بينهم سيدة وأربعة في بلدة ميفدون في جنوب لبنان بينهم ثلاث سيدات.

واستهدفت غارة أخرى شرق البلاد الذي كان بمنأى نسبيا عن الهجمات منذ التراجع النسبي للقتال، ما أسفر عن إصابة رجل سوري في البقاع الغربي، بحسب وزارة الصحة.

تراجعت حدة الاشتباكات بين الطرفين منذ حزيران/يونيو، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، وتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا.

من جهته، أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا الجمعة عبر منصة إكس عقب زيارة للمنطقة، عن أسفه لأن العائلات العائدة إلى النبطية خلال فترة الهدنة "تواجه دمارا واسع النطاق، ونقصا في الخدمات الأساسية، وانعداما مستمرا للأمن".

دخل لبنان الحرب الإقليمية بعدما أطلق حزب الله صواريخ في مطلع آذار/مارس "ثأرا" لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ما أثار ردودا إسرائيلية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص، بحسب السلطات اللبنانية، واحتلال مناطق على طول الحدود بعمق يناهز عشرة كيلومترات.

ورغم توقيع الاتفاق بين البلدين، لا تزال إسرائيل تحتل مساحات من جنوب لبنان، وتواصل شنّ غارات بين الحين والآخر وتنفّذ عمليات نسف وتفجير واسعة النطاق في الجنوب تقول إنها تستهدف منشآت لحزب الله، تندد بها بيروت.