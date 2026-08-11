"النواب اللبناني" يلغي عقوبة الإعدام ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة

أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بشكل كامل واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة.

جاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديل عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا.

وينص التعديل المعتمد على استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم التي ارتكبت قبل إقرار هذا القانون، في حين تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة على الجرائم التي ترتكب بعد إقراره، ليتم بذلك تعديل اقتراح القانون رسميا وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام.