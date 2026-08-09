اقتحام إسرائيلي لبلدة «تجريبية» في لبنان

اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة لبنانية تعد إحدى بلدتين من «المناطق التجريبية» التي نصّ عليها اتفاق الإطار بين الجانبين، وانتشر فيها الجيش اللبناني في 21 يوليو.

وأورد الإعلام الرسمي اللبناني، أمس، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت بعيد منتصف ليل الجمعة / السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية، وأقامت ساتراً ترابياً في محيط ساحة البلدة.

وأكد مصدر عسكري لبناني توغل القوات الإسرائيلية ووضعها ساتراً ترابياً، معتبراً أن هذا خرق للاتفاق.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاقاً إطارياً بعد 5 جولات تفاوضية برعاية أميركية، ينصّ خصوصاً على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية».

وبموجب اتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله» منها، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.