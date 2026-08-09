إسرائيل تضرب باتفاق الإطار عرض الحائط

في انتهاك إسرائيلي لاتفاق الإطار مع لبنان، ويتعلق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، توغلت القوات وأقامت ساتراً ترابياً في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، ورئيس بلدية المنطقة، أمس.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: «توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي بُعيد منتصف ليل الجمعة/ السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية، ورفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط ساحة البلدة.

ووثق مصور في وكالة الصحافة الفرنسية الساتر الترابي المشيّد عند المدخل الشرقي للبلدة.

وقال رئيس بلدية زوطر الغربية، عبد عز الدين: «هناك نحو 50 عائلة في زوطر الغربية، فوجئت صباحاً بوضع الساتر الترابي الذي يقع على بعد نحو 100 متر من وسط البلدة».

وأكد مصدر عسكري لبناني توغل القوات الإسرائيلية ووضعها ساتراً ترابياً، مشدداً على أن هذا خرق للاتفاق. إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني، أمس، في بيان نشره على منصة «إكس»، إصابة ثلاثة عسكريين بجروح أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية.

كما توغلت القوات الإسرائيلية، أمس، في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ منتصف ليل أمس الجمعة وحتى صباح السبت، أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة في جنوب لبنان.

وسُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي في جنوب لبنان.