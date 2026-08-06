قصف وتهجير وتفجير في جنوب لبنان يفرمل «جولة روما»

تلويح إسرائيلي بتوسيع الهجوم رداً على خرق «حزب الله»
ففي الوقت الذي كانت الجولة السابعة من المفاوضات تدخل يومها الثاني برعاية أمريكية، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، موجهاً أول إنذار بالإخلاء منذ أكثر من شهر، لسكان قرية المنصوري التابعة لقضاء صور، قبل أن تُختتم جلسة أمس مبكراً وسط تباين في الروايات بشأن أسباب إنهائها، بينما أكدت واشنطن أن الفرق الفنية واصلت إحراز تقدم في تفاصيل تنفيذ الإطار الأمني.
وسبق الضربات إنذار عاجل وجّهه إلى سكان بلدة المنصوري، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية شمالاً لمسافة لا تقل عن ألف متر، في أول إنذار من هذا النوع منذ أكثر من شهر، بحسب «رويترز».
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن العائلات غادرت البلدة عقب الإنذار.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة استهدفت مقبرة في البلدة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم.
فقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الغارات على منطقة المنصوري جاءت بعد إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون.
كما أفادت «القناة 14» وهيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عقدا مشاورات لبحث طبيعة الرد.
فبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الجلسة انتهت مبكراً بسبب «التطورات على الأرض»، مؤكداً أن المناقشات كانت «مثمرة للغاية» وأن الفرق الفنية أحرزت تقدماً في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ الإطار الثلاثي، نقلت شبكة «CNN» ووسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الوفد الإسرائيلي أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، طلب من الوسطاء الأمريكيين تعليق المحادثات قبل نحو ثلاث ساعات من موعد انتهائها، متهماً الوفد اللبناني بتسريب معلومات وصفها بأنها «مضللة» إلى الإعلام اللبناني.
وفي المقابل، قال مصدر دبلوماسي لبناني إن الوفد الأمريكي هو من طلب تعليق الاجتماع لإجراء مشاوراته الخاصة، مع استمرار الاتصالات لاحتواء التصعيد، محذراً من أن تطورات الميدان قد تؤثر في استئناف جلسة المفاوضات اليوم الخميس.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ«فرانس برس» إن الجولة الحالية تبحث توسيع تلك المناطق، وتسوية القضايا الحدودية العالقة، والعمل نحو اتفاق أشمل للأمن والسلام، في وقت تتمسك بيروت بالحصول على انسحابات إسرائيلية إضافية من الجنوب.