الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.. وسنرد بقوة

أصدر الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً إنذارات عاجلة تطالب سكان عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، وذلك تمهيداً لتنفيذ ضربات جوية وعسكرية يستهدف من خلالها بنى تحتية ومواقع تابعة لـ"حزب الله"، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

تأتي هذه التحذيرات المستمرة تحت ذريعة "قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتواجد عناصره ومنشآته العسكرية بالقرب من تلك المناطق"، حيث يُلزم السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر عن البلدات المستهدفة والتوجه نحو المناطق المفتوحة لضمان سلامتهم.

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ، غارات وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان ،وذلك بعد إصابة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في إحدي البلدات الجنوبية .

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة مشاع بلدة المنصوري جنوب مدينة صور ، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وجاءت الغارتان عقب إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان .

وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة بلدة كفررمان في جنوب لبنان، بقصد إشعال حرائق في المنطقة، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية في أجواء مناطق جنوب لبنان، على علو متوسط ، مخلفاً بالونات حرارية.

قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية تفجير في مشاع بلدتي المنصوري- مجدل زون في جنوب لبنان، وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور الجنوبية ومحيطها، وفق ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام".

وسجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفي أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة في جنوب لبنان.

ونفّذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، تفجيراً قوياً استهدف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في الجنوب والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده لمدة ثلاثة أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.