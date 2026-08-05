نواف سلام يشن أعنف هجوم على حزب الله

اشتد السجال السياسي في لبنان، أمس، بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، بعدما شن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعنف هجوم على حزب الله في رده على اتهامات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للحكومة بتقديم «تنازلات مجانية» لإسرائيل.

وأكد سلام، أن «العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب (إسناد) عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف»، مشدداً على أن «لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».

ويتزامن السجال مع انطلاق محادثات روما، التي تستمر حتى غد الخميس، لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو، والهادف إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المشمولة بالاتفاق، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استكمال معالجة القضايا الحدودية.

في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى صور أقمار صناعية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز وجوده في عمق جنوب لبنان، حيث احتل 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، ويجري بناء قاعدة عسكرية وشبكة طرق.

وأفادت «القناة 12» بأن عمليات التدمير الممنهج في قرى الجنوب شملت نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية، مع تضرر 74% من المباني التي شملها المسح.