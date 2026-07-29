محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما 4 أغسطس

مسؤول أمريكي: الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته، إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيراً في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.
وأضاف: «ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي».
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة القصير قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية قد نفذت، صباحاً، غارة على دفعتين في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، استهدفت شقة سكنية في أحد المباني.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير، استهدفت بلدتي مجدل زون والمنصوري ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
وأوردت القوة في بيان، أمس: «في 2 يوليو، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم».
وأضافت: «بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله».