محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما 4 أغسطس

مسؤول أمريكي: الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري

يبدأ لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما تركز على المضي في مسار التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، وتسوية اتفاق شامل للسلام والأمن، وبينما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية ونسف مناطق في عدد من مناطق الجنوب، أسفرت حملة تفتيش قامت بها قوات «يونيفيل»، في بلدة حدودية عن العثور على آلاف الكيلوغرامات من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.

وأكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، في إطار إنشاء مناطق تجريبية، بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته، إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيراً في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.

وأضاف: «ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي».

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات جوية وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة القصير قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية قد نفذت، صباحاً، غارة على دفعتين في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، استهدفت شقة سكنية في أحد المباني.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير، استهدفت بلدتي مجدل زون والمنصوري ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

إلى ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» أنها عثرت مطلع الشهر الجاري على قرابة 4 آلاف كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم، الشديدة الانفجار، خلال عملية تفتيش في بلدة حولا الحدودية.

وأوردت القوة في بيان، أمس: «في 2 يوليو، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم».

وأضافت: «بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله».