لبنان يرهن حصر السلاح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ربط لبنان، أمس، حصر السلاح بيد الدولة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي.

وفي ختام زيارته إلى واشنطن، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حصر السلاح بيد الدولة هدف ثابت، لكنه ربط تحقيقه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، مؤكداً أن الوصول إلى «دولة واحدة وجيش واحد» يتطلب استكمال هذه الخطوات.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته بلدة زوطر الغربية، أن الحكومة ستواصل حشد جهودها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش وإعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الأهالي، وذلك غداة بدء انتشار القوات اللبنانية في البلدة ضمن أولى المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي المقابل، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، فيما أعلنت إيطاليا استضافة جولة جديدة من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في الرابع من أغسطس المقبل، في محاولة لدفع الاتفاق من مرحلته السياسية إلى التنفيذ الميداني.