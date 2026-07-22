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الشرق الأوسط

الجيش اللبناني يختبر سيادته بالمناطق التجريبية

  • ترامب يعرض المساعدة «كثيراً» ويوجه بتسيير رحلات طيران إلى بيروت وعون يقدم خطة نزع سلاح حزب الله
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وكالات

واشنطن
جنود من الجيش اللبناني يدخلون زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان
إي.بي.إيه
جنود من الجيش اللبناني يدخلون زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض أمس، أن واشنطن ستواصل دعم لبنان. وقال: «سنساعد لبنان في حل المشكلات، وسنساعده كثيراً».

وأشار ترامب إلى أن لبنان تضرر لعدة عقود. وقال لضيفه في بداية اللقاء مازحاً «اطلب ما تريد». وعقب اللقاء وجه ⁠ترامب ‌إدارته بالسماح لجميع ‌شركات ‌الطيران الأمريكية ‌بتسيير رحلات ‌مباشرة إلى بيروت.

وشكر الرئيس اللبناني نظيره الأمريكي على ما وصفه بـ«الإنجاز التاريخي» المتمثل في توقيع إطار العمل مع إسرائيل.

وقال إن «الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد». وقال مسؤول لبناني إن عون قدم لترامب خطة مكتوبة حول نزع سلاح حزب الله، إلى جانب مطالبته بالضغط على إسرائيل للانسحاب.

وقبل اللقاء أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار قواته في «منطقة تجريبية» جنوب البلاد في أول اختبار لسيادة الجيش بالجنوب، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار.

وذكر بيان للجيش أن وحدات عسكرية دخلت قرية زوطر الغربية إحدى «المناطق التجريبية» أمس. وأفاد الجيش بأن قواته تُنفّذ بالفعل مهامَّ في قريتَي فرون وصريفا المجاورتين.

وقال الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في البلدة، مؤكداً أن هذا الاعتداء يعرقل الانتشار في المناطق التجريبية.