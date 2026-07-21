إسرائيل تبدأ انسحاباً تجريبياً من مناطق في جنوب لبنان اليوم

أعلنت الولايات المتحدة، المباشرة بتطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان، بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو الماضي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية:

«بدء تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان».

وبعيد ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، بتحديد موعد انسحاب القوات الإسرائيلية، من جنوبي لبنان. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء.

على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.

وقال بري في تصريح لموقع محلي، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية.

وأكد بري أنه يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها، مشيراً إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل.

وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو شكل من أشكال الحرب.

تطورات ميدانية

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، حيث قام أمس، بعمليات تفجير وإحراق لمواقع الميليشيا في بلدتي الطيبة وكفرتبنيت. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً كذلك بأحد مواقع حزب الله في قضاء مرجعيون.

كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، قنبلتين صوتيتين في سهل مرجعيون، وبلدة المنصوري في جنوب لبنان. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات وهمية على الحدود الشمالية وفوق جرود عكار شمال لبنان والهرمل شرق لبنان. وسُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي، فوق العاصمة بيروت وضواحيها.