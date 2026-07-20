أمريكا تمتدح مضي لبنان قدماً نحو السلام

قالت وزارة الخارجية ​الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو التقى، أمس، الرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث تنفيذ اتفاق إطاري بوساطة أمريكية. وأشاد روبيو بعد لقائه عون بالمضي قدماً نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن روبيو «أشاد بشجاعة حكومة لبنان، بقيادة الرئيس عون، على جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، والمضي قدماً نحو السلام».

كما جدد الوزير الأمريكي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق السلام، والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.

وتوجّه عون، أول من أمس، إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة.

وتكتسب زيارة عون إلى واشنطن أهمية خاصة في ظل انتقال اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ، وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وكان لبنان قد وقّع في 26 يونيو اتفاق إطار ثلاثياً مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن. وينص الاتفاق على تنفيذ ترتيبات أولية في منطقتين تجريبيتين، تشمل انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.